Соцопрос показал, какую страну украинцы считают самой дружественной: подробности

По мнению украинцев, сегодня наиболее дружественно к нашей стране относятся Польша, Литва, Великобритания, США и Канада. Однако есть и государство, к которой украинцы начинают относиться все хуже.

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Об этой информации сообщили эксперты группы «Рейтинг», передает «УРА-Информ».

По результатам опроса 86% респондентов охарактеризовали Польшу как «определенно дружелюбную» и 11% как «относительно дружелюбную». 21% респондентов считают Польшу нейтральной в Украине. Именно она заняла первое место, став самой дружелюбной страной для Украинского государства.

Литву и Великобританию назвали «определенно дружественными» 70% опрошенных, Литву — 19%, Великобританию — 20%, а 5% украинцев считают эти страны нейтральными.

США считают “в основном дружественными” 65% украинцев и Канаду – 55%. «Вполне доброжелательной» — 26% и 31%.

Среди друзей украинцы также считают Финляндию, Швецию, Данию, Францию, Швейцарию, Германию и Японию. Около половины респондентов считают Турцию и Казахстан дружественными, а около 40% считают, что две страны нейтральны по отношению к Украине.

Что касается Китая, то большинство украинцев считают его нейтральной страной – такой ответ выбрали 63% опрошенных. Венгрия «превратилась» во «враждебную» страну — так считают 41%, нейтральную — 26%, дружественную — 21%.

Украинцы считают Беларусь (85%) и Россию (97%) абсолютно враждебными странами.

За последние месяцы отношение украинцев к Канаде, Польше, Литве, Великобритании и США изменилось в лучшую сторону. Он не изменился – по сравнению с Францией. С другой стороны, укрепляется нейтральное отношение к Турции и сохраняется тенденция к ужесточению отношений с Китаем.

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