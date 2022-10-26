В США назвали новые сроки окончания войны в Украине: официальное заявление Керри

Специальный представитель лидера Соединенных Штатов по вопросам климата и по совместительству экс-госсекретарь Джон Керри сообщил о том, что военные действия в Украинском государстве закончатся относительно скоро. Во всяком случае, он так надеется.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

В самом начале Керри отметил, что он надеется на скорый мир. По его словам, война в Украине не должна растягиваться на еще один год. На этом фоне он вспомнил, что многие говорят о переговорах как о единственном процессе, который должен принести мир в страну. Он уверяет, что именно переговоры являются безальтернативным сценарием для конца войны.

«Я считаю эту идею вполне уместной, что единый способ остановить кровопролитие – это прийти к тем или иным договорным решениям», – заключил один из представителей Америки.

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