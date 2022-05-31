Проблема с топливом в Украине: стало известно, почему его нет на АЗС

Проблема в самих украинцах.

Время чтения: 56 Секунд

Несмотря на то, что украинское правительство “отпустило” цены на топливо проблемы в этом вопросе все еще остаются. Цены на АЗС на бензин и дизель выше 50 гривен, но заправиться все еще очень трудно.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал, почему все еще существует проблема с тем, чтобы заправить автомобиль. Он отметил, что в высоких ценах на бензин, которые сейчас наблюдают украинцы, виноват не его дефицит, а ажиотажный спрос. Так как каждый хочет ездить с полным баком, пишет УРА-Информ со ссылкой на НВ.

“Когда составляем прогнозный баланс, все равно не рассчитываем на такой ажиотаж. Если просуммировать все, что поставляют в Киев, это не очень отличается от довоенного уровня. То есть горючего везут много, но такое впечатление, что оно идет в сухую землю, потому что люди… Мы видим этот частный транспорт – и каждая машина с канистрой. И именно поэтому не удается так быстро ликвидировать тот дефицит”, – рассказал он.

При этом он отметил, что цена, которая сейчас на АЗС, не предельная.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе произошла утечка аммиака.