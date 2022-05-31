Происшествия

Украина все-таки получит ракеты малой дальности РСЗО

Они могут стрелять на дистанцию до 70 километров.

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Украина получит новые партии высокоточных ракет РСЗО, но не сможет вести огонь вглубь территории России. Об этом написал в Twitter эксперт США по международным отношениям, дипломат Майкл Макфол.

«Обнадеживают пояснительные комментарии администрации президента Джо Байдена, — написал Макфол, — Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем она имеет в настоящее время, но не такими, которые смогут поражать вглубь России», отмечает УРА-Информ.

The Washington Post цитирует анонимного американского политика, знакомого с делом и подтверждающего эту информацию. Он также указывает, что типичные ракеты РСЗО поражают цели на расстоянии около 70 км, и именно такие ракеты намерены поставить Украине США.

В понедельник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не передаст Украине «ракетные комплексы, которыми она может нанести удар по территории России». Это породило предположения, что администрация – вопреки более ранним сообщениям – не отправит Киеву системы РСЗО или HIMARS, которые Украина давно добивается, в том числе из-за дальности ракет.

В зависимости от применяемого боеприпаса они могут стрелять ракетами от 32 до даже 300 км, хотя базовые ракеты имеют дальность 32-45 км. Это больше, чем у ранее поставленных гаубиц M777, которые достигают максимум 40 км.

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