Происшествия

На Донбассе произошла утечка аммиака: названы города, которые оказались в зоне поражения

Повреждена герметичность ветви аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

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В Бахмутском районе Донецкой области из-за военных действий, была повреждена герметичность ветви аммиакопровода «Тольятти — Одесса». Также известно, что произошла утечка аммиака. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УРА-Информ.

«Эта ветвь не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотеком. Облако аммиака движется над грунтом от села Майское в сторону Бахмута», – отметил чиновник.

В зону поражения, как отметил Кириленко, могут попасть Бахмут, Гладосово, Дача, Николаевка Вторая, Одрадовка и Опросное.

«Местные власти оповестили население о необходимых мерах безопасности. Спасатели уже готовы ликвидировать последствия аварии. Информации о пострадавших и погибших пока нет», – отметил глава Донецкой ОВА.

Ранее сообщалось, что жители оккупированного украинского Мариуполя не могут покинуть захваченный город, чтоб не проходить через «фильтрационные» лагеря, которые были созданы российскими захватчиками. По предварительным подсчетам, в городе остается еще 120 тысяч человек. 

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