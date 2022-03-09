Евросоюз принял новый пакет санкций против России и Белоруссии: что решили

Санкции должны быть официально опубликованы в официальном журнале ЕС в среду

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По данным источников в Евросоюзе, послы стран ЕС приняли новый пакет санкций против России и Белоруссии за нападение на Украину. Санкции должны быть официально опубликованы в официальном журнале ЕС в среду.

Согласно новому пакету, три белорусских банка должны быть исключены из системы SWIFT. В санкционные списки должны попасть и другие российские олигархи. Санкции также будут включать запрет на экспорт морских технологий в Россию, пишет УРА-Информ.

Однако в новом пакете больше нет российских банков, которые будут отключены от системы SWIFT, несмотря на то, что представители институтов ЕС ранее упоминали о такой возможности. Чиновники ЕС, пожелавшие остаться неизвестными, заявили в беседе с журналистами в Брюсселе, что на некоторые российские банки не распространяется санкция исключения из системы SWIFT в связи с тем, что они несут ответственность за осуществление сделок, связанных с поставками энергоресурсов в ЕС.

Новый пакет будет обсуждаться на саммите ЕС, который начнется в четверг в Версале под Парижем.

Ранее мы сообщали, что в США все более важные политики выступают за создание бесполетной зоны над Украиной.