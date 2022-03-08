Экономика

США запретят импорт нефти и газа из России уже сегодня

Важный шаг против агрессии со стороны России.

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Сегодня, восьмого марта, США должны объявить о запрете на импорт нефти, угля и природного газа из России, согласно неофициальной информации, опубликованной в социальных сетях журналистами Bloomberg.

«США намерены запретить импорт российских энергоносителей сегодня, сообщают источники. Европейские союзники не присоединятся, но решение принято по согласованию с Европой, которая гораздо больше полагается на российские энергоносители, чем на американские», — написала Аннимари Хордерн, телекорреспондент Bloomberg в Вашингтоне, сообщает УРА-Информ.

«Администрация Байдена готова ввести запрет на импорт российских энергоносителей в США уже во вторник», — говорится в официальном профиле Bloomberg в Twitter.

В тоже время Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций против России и Беларуси за нападение на Украину, сообщил источник в ЕС. Однако он не предусматривает введения санкций против других российских банков.

Согласно проекту из системы SWIFT должны быть исключены три белорусских банка. В санкционные списки должны попасть и другие российские олигархи. Еврокомиссия также предлагает запретить экспорт морских технологий в Россию.

Ранее мы сообщали, что Путин уже отправил «почти 100 процентов» войск, которые находились на границе с Украиной.

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