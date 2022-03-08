Политика

В США все более важные политики выступают за создание бесполетной зоны над Украиной

Есть шанс на важную помощь?

Время чтения: 1 Мин. , 4 Секунд

Группа видных деятелей внешней политики США подписала открытое письмо в администрацию президента Байдена с призывом установить в небе Украины «запретную для полетов зону» для защиты коридоров эвакуации гражданского населения от атак российской авиации. Этот постулат полностью противоречит политике Вашингтона и НАТО, но несомненно вызовет дискуссию.

Президент Джо Байден и лидеры других союзников по НАТО исключили создание бесполетной зоны над Украиной. Сенатор-республиканец Марко Рубио кратко охарактеризовал эту идею как ведущую к «третьей мировой войне», пишет УРА-Информ.

Чтобы установить бесполетную зону, натовским (т.е. американским) летчикам сначала пришлось бы уничтожить российскую ПВО. Чтобы обеспечить соблюдение запрета на полеты, НАТО необходимо будет сбивать российские самолеты, нарушившие его.

Президент России Владимир Путин предупредил в субботу, что Россия будет рассматривать любую страну, объявившую бесполетную зону, «как участницу вооруженного конфликта». Зона спровоцирует войну между НАТО и Россией.

Письмо, инициированное Робертом МакКоннеллом, соучредителем Фонда США-Украина, подписали, в частности, генерал в отставке Филип Бридлав, бывший Верховный главнокомандующий объединенными силами в Европе; Ян Бжезински, бывший заместитель помощника министра обороны; Дэниел Фрид, бывший помощник госсекретаря и посол США в Польше; Александр Вершбоу, бывший посол США в России и НАТО; и Курт Волкер, бывший посол США в НАТО и специальный представитель по переговорам с Украиной.

Ранее мы сообщали, что Путин уже отправил «почти 100 процентов» войск, которые находились на границе с Украиной.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Путин уже отправил «почти 100 процентов» войск, которые находились на границе с Украиной

Украина продолжает держаться.

Владимир Зеленский раскритиковал «Красный Крест»: что произошло

Президент Украины рассказал о ситуации с эвакуацией.

Все идет не по плану Путина: США уверены в победе Украины

Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на Россию до полного прекращения боевых действий

В СНБО допустили превентивный удар Украины по Беларуси

На уточняющий вопрос, нанесет ли Украина превентивный удар по Беларуси при принятии президентом Украины, верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским решения, Данилов ответил: «Естественно»

В России назвали цели признания «ЛДНР»

В РФ в очередной раз заявили, что не хотят войны

«Сегодня мы нужны государству»: Главнокомандующий ВСУ обратился к бойцам оперативного резерва

Ввиду обострения на линии столкновения, а также необходимости обеспечить оборону рубежей государства с Востока, Севера и Юга, каждый человек в рядах сил обороны важен