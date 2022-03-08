В США все более важные политики выступают за создание бесполетной зоны над Украиной

Есть шанс на важную помощь?

Время чтения: 1 Мин. , 4 Секунд

Группа видных деятелей внешней политики США подписала открытое письмо в администрацию президента Байдена с призывом установить в небе Украины «запретную для полетов зону» для защиты коридоров эвакуации гражданского населения от атак российской авиации. Этот постулат полностью противоречит политике Вашингтона и НАТО, но несомненно вызовет дискуссию.

Президент Джо Байден и лидеры других союзников по НАТО исключили создание бесполетной зоны над Украиной. Сенатор-республиканец Марко Рубио кратко охарактеризовал эту идею как ведущую к «третьей мировой войне», пишет УРА-Информ.

Чтобы установить бесполетную зону, натовским (т.е. американским) летчикам сначала пришлось бы уничтожить российскую ПВО. Чтобы обеспечить соблюдение запрета на полеты, НАТО необходимо будет сбивать российские самолеты, нарушившие его.

Президент России Владимир Путин предупредил в субботу, что Россия будет рассматривать любую страну, объявившую бесполетную зону, «как участницу вооруженного конфликта». Зона спровоцирует войну между НАТО и Россией.

Письмо, инициированное Робертом МакКоннеллом, соучредителем Фонда США-Украина, подписали, в частности, генерал в отставке Филип Бридлав, бывший Верховный главнокомандующий объединенными силами в Европе; Ян Бжезински, бывший заместитель помощника министра обороны; Дэниел Фрид, бывший помощник госсекретаря и посол США в Польше; Александр Вершбоу, бывший посол США в России и НАТО; и Курт Волкер, бывший посол США в НАТО и специальный представитель по переговорам с Украиной.

Ранее мы сообщали, что Путин уже отправил «почти 100 процентов» войск, которые находились на границе с Украиной.