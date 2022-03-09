Общество

Российский пленник рассказал, за сколько дней Россия планировала захватить Харьков (ВИДЕО)

Один из пленников рассказал интересные факты.

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Российские военные после того, как попали в плен в Украине, начали признаваться в том, что ехали захватывать украинские города. Ранее многие заявляли, что даже не знали, что их отправляют в Украину.

Один из пленников признался, что первой задачей для его взвода было захватить Харьков всеми возможными способами, пишет УРА-Информ.

«Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять Харьков. Также было разрешено открывать огонь по мирному населению и всем жителям города», – заявил начальник взвода, который попал в плен.

В итоге оккупантам не только не удалось хоть немного выполнить свой план, но весь его взвод был разгромлен. Из целого взвода выжил только офицер на видео и один из солдат. И только потому, что они сдались в плен.

Отметим, что в Украине уже насчитывается более двух тысяч пленных российских солдат.

Ранее мы сообщали, что Путин уже отправил «почти 100 процентов» войск, которые находились на границе с Украиной.

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