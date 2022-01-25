Экономика

Премьер-министр анонсировал повышение пенсий украинцам: у кого и на сколько они вырастут

Главой правительства Денисом Шмыгалем, в ходе брифинга, вчера, двадцать четвёртого января, было заявлено о индексации пенсий в нынешнем году.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

В частности им было отмечено, что пенсионные выплаты будут проиндексированы на 14%.

«В 2022 году мы проиндексируем вовремя с первого марта пенсии для всех пенсионеров Украины. Индексация произойдет на 14%. Таким образом, почти 5 миллионов 900 тысяч получателей пенсий, которые были назначены до 2019 года, получат в среднем по 500 гривен доплаты ежемесячно»,-заявил Шмыгаль.

Так же, с его слов, повышение коснётся и военных пенсионеров, людей из числа ликвидаторов с инвалидностью. Их выплаты с 01.03.2022 станут выше на 700 — 1500 гривен.

«Ещё будут увеличены минимальные пенсии для тех, кто не имел соответствующего страхового стажа», — сказал премьер-министр Украины.

Шмыгаль отметил, что в 2022 году будет увеличен уровень государственной помощи для граждан возраста, старше семидесяти пяти и восьмидесяти лет — она соответственно составит 456 и 570 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, кого и за что могут лишить пенсии в Украине

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