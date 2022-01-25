Экономика

В России начался обвал резкий рубля, продажа и обмен долларов запрещён

В понедельник, двадцать четвёртого января, на российском фондовом рынке опять началось падение, а доллар США стал выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года. Доллары банками не принимаются и не обмениваются.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

В Российской Федерации начался резкий обвал российского рубля. Центробанк ответил на это приостановкой покупки валюты. А так же выступил с обращением к  людям не поддаваться панике.

«Банком России было принято решение не совершать покупку иностранной валюты на внутреннем рынке с 15:00 двадцать четвёртого января 2022 года», — говорится в сообщении.

До заявления Центробанка России курс доллара поднялся более чем на два процента до 79,30 рублей за доллар, после чего упал на пятьдесят копеек.

Также сегодня на российском рынке наблюдается обвал фондовых индексов.

Такое резкое падение курса рубля связывают с новостями геополитики, в частности, с эвакуацией Соединёнными Штатами Америки и Великобританией своих дипломатов из Киева.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, кого и за что могут лишить пенсии в Украине.

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