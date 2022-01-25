«Есть четкое понимание того, как нужно действовать»: Данилов успокоил украинцев касательно вторжения РФ

У Украины есть четкое понимание того, как нужно действовать в случае полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации

Время чтения: 52 Секунд

В украинском правительстве допускают точечные удары по Российской Федерации, если она прибегнет к полномасштабному вторжению в государство, так как для такого ответа у Украины «есть возможности». Об этом сообщает секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УРА-Информ.

«Имеем ли мы возможности — возможности у нас есть. Хватает ли нам этих возможностей — возможно, мы слабее, чем армия РФ, но это не значит, что мы не будем воевать. Более того, у нас есть то, чего нет в России. И мы это знаем, и мы это понимаем», — отметил Данилов.

В случае возможной войны с РФ, как уточнил Данилов, Украина может смело рассчитывать на поддержку со стороны своих союзников.

«В случае наступления мы будем сражаться. Будем ли просить о помощи? Да, будем. Будут ли нам ее давать — учитывая, сколько обязательств взяли на себя все страны, они должны это выполнить. В них так же есть избиратели, есть люди, которые понимают, что происходит в мире», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Министр обороны Украины Алексей Резников призвал граждан страны продумать, как они могут помочь украинским военным в случае вторжения России на территории Украины.