Экономика

Повышение пенсий в Украине: кто получит надбавки

Будет поэтапное увеличение выплат

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До конца 2021 года сразу несколько категорий украинских пенсионеров смогут рассчитывать на увеличение выплат или надбавки. В Пенсионом фонде рассказали детали.

Там отметили, что в связи с тем, что с первого июля прожиточный минимум в Украине вырос до 2 тыс. 379 грн для трудоспособных украинцев, вырастет также и минимальная пенсия по возрасту, а также доплата за сверхурочный стаж. Также на надбавку в 100 гривен могут рассчитывать те, кому пенсии были назначены до 31 декабря 2020 года, но не были пересчитаны в 2021 году, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

С первого октября дополнительные выплаты в размере 400 гривен получат пенсионеры, которым исполнилось от 75 до 80 лет. В тоже время именно в октябре минимальная пенсия вырастет с 2400 до 2500.

С первого декабря в Украине должен вырасти прожиточный минимум, а также минимальная зарплата. Это приведет в свою очередь к увеличению минимальной пенсии до 2600 грн для пенсионеров старше 65 лет.

Ранее мы сообщали, что в Украине взлетят цены на продукты.

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