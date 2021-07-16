Общество

Украина подписала безвиз с Перу

Граждане Украины могут посещать 149 стран в упрощенном режиме

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Гражданам Украины отныне не нужна виза при въезде в Перу. В южноамериканском государстве украинцы смогут оставаться без визы на срок до 90 дней. Такие же меры были предприняты по отношению к Украине у жителей Перу. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

«Расширение безвиза с Перу увеличит количество контактов между людьми, будет способствовать новым культурным, профессиональным, бизнес-контактам между нашими странами», — сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Стоит отметить, что ранее глава государства Владимир Зеленский заявлял, что граждане Украины могут посещать 149 стран в упрощенном режиме.

Ранее сообщалось, что 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Это были первые такого ранга переговоры между странами при президентстве Зеленского.

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