Политика

В «Единой России» отреагировали на желание Пушилина вступить в партию

Ранее Пушилин изъявил желание вступить в российскую партию

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Российская партия «Единая Россия» готова принять к себе «главу ДНР» Дениса Пушилина. Ранее он изъявил желание вступить в российскую партию. Об этом сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, передает УРА-Информ.

Он отметил, что в тот момент, когда Пушилин подаст заявление на вступление в партию, оно будет рассмотрено, а вскоре будут приняты все необходимы меры.

«Уставные нормы определяют, что человек становится сторонником, а позже — членом партии. И в строгом соответствии с уставом, конечно, да, добро пожаловать», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что так называемый главарь «ДНР» Денис Пушилин в очередной раз выступил со странным заявлением. Он намерен вступить в политическую партию Российской Федерации.

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