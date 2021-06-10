Сколько украинцев получает менее 2000 гривен пенсии: новые данные

Больше всех получают бывшие судьи

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В марте этого года состоялся перерасчет пенсий в Украине. После этого, стало известно, что почти 16 процентов пенсионеров получают меньше двух тысяч гривен в месяц в рамках пенсионных выплат.

Пенсионный фонд Украины опубликовал данные по поводу пенсионных выплат, которые получают украинцы. В среднем самые высокие пенсии у бывших судей, которые в среднем получают 77 тысяч гривен в месяц, пишет УРА-Информ.

Так большинство украинских пенсионеров (54,7%) получает выплаты, размер которых не превышает 3 тыс. грн. В то же время, больше 10 тыс. грн получают всего 419 тысяч пенсионеров (3,8%). От 5001 до 10 000 гривен получает 1 457 878 (13.2%) пенсионеров. От 4 001 до 5 000 грн —получает 1 004 321 (9.1%) пенсионеров, а от 3 001−4 000 грн — 2 123 774 (19.2%).

Интересно, что с января 2019 года пенсии судей выросли с 28,7 до 77,3 тыс. грн. Военным на заслуженном отдыхе за этот период добавили всего 1 тыс. грн — в среднем их выплата увеличилась с 4,6 до 5,6 тыс. грн. Средняя пенсия увеличилась в Украине на тысячу гривен, но она не достигает отметки 4000.

Ранее мы сообщали, что в Украине снова пересчитают пенсии.