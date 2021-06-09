В Украине снова пересчитают пенсии: что ждет пенсионеров

Евгения Кравчук о новом повышении выплат

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Более десяти миллионов пенсионеров получат более высокие пенсии. Это произойдет благодаря индексации пенсий. Об этом сообщила народный депутат из «Слуги народа» Евгения Кравчук.

Депутат добавила, что все пенсии будут выплачиваться и что предыдущая индексация пенсионных выплат произошла первого марта. В ближайшее время будет еще одна, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Следующая индексация для пенсионеров (это те, что выходили на пенсию в 2018-2020 годах и получают минималку) будет с 1 июля. Соответственно, в этом году увеличение пенсий будет для 10,5 млн граждан. Это вообще во время двух индексаций. Все они, однозначно, будут выплачиваться», — заверила Кравчук.

Также она отметила, что проблема дефицита Пенсионного фонда существует уже давно, так как работников меньше, а население стареет во всех странах.

«Поэтому, конечно, солидарная система в XXI веке в таких условиях точно будет дотироваться из госбюджета», — пояснила она.

Ранее мы сообщали, что пенсионерам Донбасса выплатят задолженности по пенсиям.