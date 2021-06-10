УЕФА требует убрать с формы сборной Украины слоган «Героям Слава»

Карта и «Слава Украине» остаются

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УЕФА все-таки решила, что новая форма сборной Украины не соответствует правилам организации. Таким образом, сборная Украины по футболу не может выступить в ней на чемпионате Европы, который стартует уже завтра, 11 июня.

УЕФА проанализировал форму сборной Украины после запроса со стороны Российского Футбольного Союза. В итоге организация приняла решение, что украинская сторона должна убрать с формы надпись: «Героям слава», пишет УРА-Информ со ссылкой на Трибуну.

В тоже время в УЕФА подтвердили, что карта Украины на форме не нарушает правил, поскольку ООН признает соответствующие границы украинского государства. Также слоган «Слава Украине» останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. А вот ситуация с «Героям слава», по версии УЕФА, уже другая. Он должен быть убран с формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл.

Ранее в Украинской Ассоциации Футбола отмечали, что новая форма была согласована с УЕФА и никаких претензий организация не получила.

Ранее Украина опубликовала заявку на Евро-2020.