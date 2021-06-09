Пенсионерам Донбасса выплатят задолженности по пенсиям: кто получит деньги

Людмила Денисова о ситуации с пенсиями

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Украинцам, которые проживают в ОРДЛО, в одно время была приостановлена выплата пенсий, однако позже была возобновлена после решения суда. Такое заявление сделала Людмила Денисова в эфире «Донбасс Онлайн», давая комментарий по поводу проекта постановления Кабинета министров о порядке выплаты задолженности по пенсиям внутренне перемещенным лицам.

Она отметила, что на начало 2014 года на учете состояли 1 млн 126 тыс. пенсионеров из Донецкой и Луганской областей. В тоже время сейчас пенсию получают 626 тысяч человек, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Из них 279 тысячам пенсионеров была прекращена выплата, потом возобновлена, и 11 миллиардов гривен — это сумма задолженности по пенсиям по решениям судов. Это прекращение выплат, которое происходило с 2015 года до 2021 года», — отмечает Денисова.

Она отмечает, что 11 миллиардов гривен – это именно задолженность гражданам Украины, пенсионерам, которым прекращалась выплата пенсий по разным причинам, однако было принято судебное решение о возобновлении выплат

В ближайшее время выплаты должны возобновить.

Ранее мы сообщали о восстановлении пенсионных выплат переселенцам, застрявшим в ОРДЛО.