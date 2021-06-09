Политика

Президент США продлил санкции против представителей режима Лукашенко

Джо Байден продлил санкции

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Президент США Джо Байден еще на год продлил санкции в отношении некоторых представителей правительства Беларуси. Санкции, которые действуют с 3 июня этого года были распространены на ряд предприятий Беларуси, в том числе в энергетическом секторе.

В постановлении Байден заявил, что «действия и политика некоторых белорусских правительственных чиновников и других человек продолжают представлять угрозу безопасности и внешней политике США», пишет УРА-Информ.

Президент подчеркнул, что эти действия «также ущемляют демократические процессы и институты Беларуси». «Есть нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями … а также с коррупцией и незаконным использованием государственной собственности», — написал Байден.

Законодательство США требует, чтобы президент ежегодно продлевал или отменял санкции против данной страны и уведомлял Конгресс.

Санкции против некоторых представителей белорусского режима впервые были применены в июне 2006 года тогдашним президентом Джорджем Бушем. Они касались, в частности, президента Александр Лукашенко, секретаря Совета безопасности, министра юстиции и внутренних дел, главы КГБ, главы государственного телевидения и радио.

Ранее Байден пригласил Зеленского на встречу.

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