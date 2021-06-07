Восстановления пенсионных выплат переселенцам, застрявшим в ОРДЛО: в ПФУ назвали порядок действий

Некоторым переселенцам приостановили выплаты

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Для восстановления пенсионных выплат переселенцам из ОРДЛО нужно предоставить в Пенсионный фонд Украины перечень определенных документов. Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, передает УРА-Информ.

Документы, которые необходимо предоставить в ПФУ:

Паспорт (оригинал, а также копии 1−2 страниц и регистрации). Идентификационный номер (оригинал справки и копия). Пенсионное удостоверение (оригинал и копия). Справка о взятии на учет как внутренне перемещенного лица (оригинал и копия). Справка об открытии текущего счета в учреждениях «Ощадбанка».

Также известно, что некоторым переселенцам приостановили выплаты, так как они не могут выехать из ОРДЛО из-за закрытых КПВВ уже больше года и снять свои пенсионные выплаты.

Ранее сообщалось. что украинские олигархи Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Виктор Пинчук, а также другие, продолжают и дальше торговать с РФ.