Общество

В Украине наблюдается положительная тенденция заболеваемости COVID-19

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области

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За прошедший день на территории Украины зафиксировано 4 606 новых случаев заболеваний пневмонией нового поколения COVID-19. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение Минздрава Украины.

Известно, что заболело 269 детей и 108 сотрудников медицинской сферы.

Известно, что за прошедшие сутки в медицинские учреждения было доставлено 1 665 человек, скончалось в результате недуга 178 человек. Выздоровевших более 12,5 тысяч.

Также известно, что за прошедшие сутки было протестировано методом ПЦР — 27 443 человека, методом ИФА — 11 957 человек, экспресс-тестами протестировали 23 350 человек.

Стоит отметить, что за прошедший день наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

Ранее сообщалось, что 22 мая, на большей части территории украинского государства ожидается солнце и тепло. Однако, на западе страны ожидаются дожди и грозы. 

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