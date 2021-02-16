Цены пошли вверх: какие продукты подорожали больше всего в ОРДО

На 20 рублей повысилась цена на свинину

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В ОРДО продолжается подорожание цен на продукты, как в местных супермаркетах, так и на обычных рынках. Цены выросли практически на все основные продукты, при этом на некоторые из них весьма существенно.

Так, например, заметно возросла цена на яйца. Если первого февраля десяток яиц можно было купить от 65 рублей на рынке, то сегодня цена начинается уже от 70 до 85 руб. Тушка курицы в супермаркетах тоже пошла вверх и теперь стоит до 140−145 руб/кг, что на пять рублей больше, чем ранее, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Стоит отметить, что на 20 рублей повысилась цена на свинину в супермаркете «Обжора» — с 249 руб до 267 руб/кг. В тоже время на рынке цена пока осталась прежней — 250 руб. В то же время говядина в цене почти не изменилась — 350 руб/кг.

Пока цена на молоко также не поменялась — около 48 руб за упаковку 1 л. В тоже время сливочное масло местами подорожало с 420 до 450 руб/кг.

А вот подсолнечное масло подорожало значительно. В супермаркетах цена пока стабильная — от 117 руб/л, а вот на рынке — уже 130−150 рублей за бутылку.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО ищут работников, обещают «смешные» зарплаты.