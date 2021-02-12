Общество

В ОРДО ищут работников: обещают «смешные» зарплаты

На вакансии дорожного рабочего предлагают оклад 4600 рублей

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В ОРДО местным населением остается одной из самых важных тем обсуждения – зарплата. Получить «нормальные» деньги практически нереально.

Недавно на сайте «администрации» города Снежное появилось объявление о приеме на работу. При этом местным жителям предлагают просто «смешную» зарплату, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

» Итак, дорожный рабочий будет иметь оклад 4600 рублей, грузчик твердых бытовых отходов – 4300 рублей, а водитель – 6700 рублей. Надо понимать: речь идет о полной занятости и 8-часовом рабочем дне. Причем, что интересно, в аналогичном прошлогоднем объявлении зарплаты были выше, дорожному рабочему обещали 6863 рублей, грузчику ТБО – 6765 рублей, а водителю 10581 рубль», — пишет паблик.

Раньше зарплаты тоже были не самыми высокими, но теперь стало еще хуже. При этом, цены на коммунальные услуги и на продукты пошли вверх. При этом обычный рабочий будет получать меньше, чем минимальная пенсия в ОРДО.

Ранее мы сообщали о том, сколько получают пенсионеры в «ДНР».

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