Главная сейчас проблема в Минских соглашениях в том, что … — эксперт

У Украины и России своя версия Минских соглашений

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Украинская и российская сторона по-разному видят момент реализации Минских соглашений. Такое заявление сделал политолог Руслан Бортник.

Он заявил рассказал о главной проблеме с реализацией Минских соглашений. Эксперт отметил, что Украина видит Донбасс по итогам реализации этих соглашений в составе минном статусе, чем это видит российская сторона, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал НАШ.

Эксперт считает, что из-за этого стороны никак не могут договориться.

«Главная сейчас проблема в Минских соглашениях в том, что стороны видят по-разному итог реализации Минских соглашений, то есть, цель видят финальную по-разному. Для России – это автономный Донбасс, который влияет на политическую систему Украины… Для Украины захваченный и возвращенный под контроль Донбасс, который является такой же частью страны, как Волынская или Киевская области, который ничем особо не отличается», — сказал политолог.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что договориться с Российской Федерацией по Донбассу невозможно.