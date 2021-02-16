Политика

Конфликт на Донбассе будет продолжаться долго, дело даже не в Путине – эксперт

После ухода Путина также ничего не изменится

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Проблема агрессии Российской Федерации по отношению к Украине не решится после ухода с должности президента РФ Владимира Путина. Такое заявление сделал известный украинский блогер и журналист Кирилл Сазанов.

Он заявил, что проблема оккупации Крыма и Донбасса не стоит в Путине. Он считает российского президента каким-то диктатором, которого все ненавидят и после его ухода всем станет хорошо. Главной проблемой эксперт называет то, что такой руководитель соответствует настроениям и мышлению большинства россиян, пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

«Действия Путина полностью соответствуют идеологии большинства россиян, которые свято верят, что империя – это хорошо, а Сталин сумел построить сильное государство. При этом они рассматривают Украину не как отдельное государство, а как недо-Россию, которая по ошибке откололась от них» — заявил Сазанов.

Эксперт добавляет, что конфликт с Россией будет продолжаться долго, так как кто бы не пришел к власти в Кремле он не признает независимость Украины и ее право на возвращение Крыма и Донбасса.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что договориться с Российской Федерацией по Донбассу невозможно.

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