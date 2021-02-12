Стала известна зарплата Зеленского: президент получает меньше своих помощников

В декларации Зеленского сказано, что в 2019 году его доходы и членов его семьи составили более 28,6 млн

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский получил почти 23 тысячи гривен заработной платы за январь. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Государственное управление делами.

Так, стало известно, что за первый месяц 2021 глава украинского государства получил 22,5 тыс. грн зарплаты.

Стоит отметить, что это одна из самых низких заработных плат в Офисе президента. Самую большую зарплату получил руководитель ОПУ Алексей Днепров. За январь ему начисляли 74,3 тыс. грн.

Второе место по размеру заработной платы занимает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он получил 59,8 тыс. грн. Третье место занимает руководитель ОПУ Андрей Ермак с зарплатой в 37 тыс. грн.

При этом, стоит отметить, что заместители Ермака Юлия Свириденко, Юлия Соколовская и Андрей Смирнов получили по 35,2 тыс. грн, 33,5 тыс. грн и 30,6 тыс. грн соответственно.

Самая маленькая зарплата была выплачена Олегу Татарову. Чиновник получил лишь 21,9 тыс. грн.

Зарплаты ОПУ обошлись украинским налогоплательщикам в более чем 14 млн грн.

Стоит напомнить, что зарплата гаранта украинской Конституции в 2020 году составила 336 тыс. грн.

В декларации Зеленского сказано, что в 2019 году его доходы и членов его семьи составили более 28,6 млн. При этом, на посту президента с мая по декабрь 2019 года он заработал 208 787 грн.

Ранее сообщалось, что Всемирный Банк согласен вновь рассмотреть выделение первого кредита на политику развития Украины на сумму $350 млн. Стоит отметить, что всего предполагается два транша. Одним из главных условий разморозки кредита является достижение украинским правительством прогресса в переговорах с Международным валютным фондом.