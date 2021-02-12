Disney закрывает мультипликационную студию: причины

Blue Sky Studios была основана в 1987 году лауреатом премии «Оскар» Кристофером Уэджем

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Многомиллионная компания Disney приняла решение закрыть мультипликационную студию Blue Sky. Аниматоры студии отсняли 13 легендарных мультфильмов, среди которых «Ледниковый период», ленты «Хортон», «Рио» и «Фердинанд». Последняя картина студии была выпущена в 2019 году. Ею была картина «Камуфляж и шпионы». Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что студия Blue Sky Studios была основана в 1987 году лауреатом премии «Оскар» Кристофером Уэджем. По происшествию десяти лет студия была выкуплена кинокомпанией 20th Century Fox. Уже в 2017 студию приобрел Disney.

Известно, что пандемия коронавирусной инфекции сильно ударила по Disney. Компания потеряла около $2,8 млрд. Blue Sky Studios являлась одной из студий, которыми владеет компания Disney. Студия занималась созданием мультипликационных картин.

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