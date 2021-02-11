Экономика

ВБ готов разморозить кредит для Украины в размере $350 миллионов, но есть условие

В декабре 2020 года Всемирный Банк приостановил выделение Украине уже согласованного кредита на сумму $350 млн из-за решения Конституционного Суда

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Всемирный Банк согласен вновь рассмотреть выделение первого кредита на политику развития Украины на сумму $350 млн. Стоит отметить, что всего предполагается два транша. Одним из главных условий разморозки кредита является достижение украинским правительством прогресса в переговорах с Международным валютным фондом.Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в интервью УНИАН, передает УРА-Информ.

«С прошлого года ожидаем два транша DPL Всемирного банка по $350 млн. На днях разговаривал с руководителем Всемирного банка в Украине. Обсуждали условия предоставления средств. По первому траншу – это staff level agreement с МВФ. А для второго транша – принятие пакета аграрных законов, что, в принципе, реально. Верховная Рада начнет заседать через неделю в режиме пленарных заседаний. Поэтому есть шансы рассмотреть эти законопроекты и получить $700 млн – два транша Всемирного банка», – отметил Марченко.

Ранее сообщалось, что в Европейской комиссии считают, что на территории Украины коррупция продолжает тормозить процесс реформ. Также там призвали к реформе судебной системы.

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