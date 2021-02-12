Общество Происшествия

СБУ задержала агентов ФСБ, собиравших военные тайны

Уличенным агентам ФСБ РФ инкриминируют государственную измену

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Служба безопасности Украины вышла на след двух украинцев, которые собирали секретную информацию в военной сфере Украины для ФСБ РФ. СБУ задержала злоумышленников. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они выполняли задания по сбору секретных сведений относительно боеготовности и обеспечения ВС Украины», — отметили в ведомстве.

Украинцам, которые собирали данные для российского ФСБ, поручили получить секретные документы об эффективности применения новых образцов оружия, а также военной техники ВСУ во время проведения антитеррористической операции.

Также граждане должны были узнать о перспективах оснащения украинской армии, а также перевооружения ее частей и подразделений.

Для того, чтоб выполнить задание украинцы пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей.

Граждане были задержаны во время контролируемой передачи «тайных» документов.

Стоит отметить, что уличенным агентам ФСБ РФ инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК).

Ранее сообщалось, что незаконные вооруженные формирования «ДНР» на некоторых участках временно оккупированного Россией Донбасса получили разрешение на «послабление» режима тишины. 

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