С четвертого января более 2 млн пенсионеров получат прибавки: кого ждет повышение пенсий

Прибавка будет в размере 300 — 400 гривен

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Уже с сегодняшнего дня, четвертого января, больше двух миллионов украинских пенсионеров получат более высокие пенсионные выплаты. Именно с сегодняшнего дня вводятся прибавки для пенсионеров, которые старше 65 лет.

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, какая именно категория пенсионеров сможет получить более высокую пенсию. Она отметила, что прибавки получат пенсионеры старше 65 лет, но у мужчин должен быть стаж более 35 лета, а у женщин – 30 лет. При этом, пенсии повысят на 300-400 гривен.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Радио Свобода.

«Для увеличения выплат трудовой стаж мужчин должен составлять минимум 35 лет, а женщин 30 лет. Именно для этих людей предусмотрены прибавки на четвертое января. Теперь их пенсии будут составлять 2 400 гривен. Если раньше они получали 2 000 гривен, то прибавка составит 400 грн, а если 2 100, то прибавка составит 300 грн», — сообщила министр.

Она отметила, что в общей сложности повышение пенсий затронет 2,2 млн человек.

Следующий перерасчет пенсий в Украине запланирован на первое марта этого года. Однако это еще не окончательная дата, власти продолжают обсуждать этот момент.

Ранее мы сообщали, что пенсии для украинцев пересчитают в пять этапов.