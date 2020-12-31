Экономика

Пенсии для украинцев пересчитают в пять этапов: кто и сколько получит

Повышение пенсий в марте должно составить около 11%

Время чтения: 1 Мин. , 20 Секунд

В 2021 году пенсионные выплаты на территории Украины повысятся для 10 миллионов граждан. Увеличение пенсий будет происходить в пять этапов, а первый этап пройдет уже первого января.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что среди запланированных ранее индексаций также проведут повышение выплат всем пенсионерам, которые достигли 75 лет. Такие граждане получат надбавку к пенсии в размере 400 грн.

Как возрастут пенсии в 2021 году:

  • С 1 января минимальная пенсионная выплата возрастет с 2100 грн до 2400 грн.
  • С 1 марта запланирована индексация пенсий. Ее параметры определят в феврале, поскольку индекс, на который будут повышать пенсионную выплату, рассчитывается от 50%-ного роста за предыдущий год зарплаты в государстве и инфляции.
  • В апреле состоится автоматический перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров.
  • В июле повысят пенсионные выплаты гражданам, которым 75 лет, имеющих стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) – на 400 грн. По предварительным подсчетам такое повышение коснется около миллиона человек.
  • В июле будет увеличен прожиточный минимум для граждан. В Украине пересчитают все надбавки к пенсионным выплатам, а также все сверхурочные надбавки за стаж.
  • В декабре планируется пересмотреть прожиточный минимум, что тоже приведет к увеличению пенсионных выплат.

Помимо приятных новостей, стоит отметить, что уже с января 2021-го украинцам перестанут назначать временную выплату для тех граждан страны, которые не имеют необходимый стаж. Со следующего года в 60 лет на пенсию станут выходить только те граждане, у кого уже есть 28 лет стажа.

Ранее сообщалось, что в Пенсионном фонде Украины грозятся заблокировать пенсионные выплаты для переселенцев, которые не прошли идентификацию. Возможна и блокировка по либо по другим причинам.

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