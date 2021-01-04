Это обернется для Украины плохими последствиями — Гордон о возможных новых выборах

Смена власти может привести к плохим последствиям, считает журналист

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Если бы новые выборы состоялись уже в ближайшее время произошло бы перераспределение сил в Украине. Такое мнение выразил известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он предполагает, что в случае новых выборов украинцы получили бы новый Парламент и нового президента, однако это могло бы привести к печальным последствиям. Гордон отмечает, что украинские власти не лучшим образом справляются с наступившими вызовами.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Гордон отметил, что учитывая такие вызовы, как российская агрессия, пандемия коронавируса и экономический кризис, состав Парламента может измениться.

В тоже время он поделился своим мнением по поводу возможной отставки Владимира Зеленского с должности президента Украины.

«Владимир Зеленский конечно может уйти, но я задаюсь вопросом: кто придет ему на замену? Есть ли в украинской политике достаточно влиятельная и надежная фигура, которая сможет объединить страну? Лично я такой фигуры не вижу. Если будет достойный претендент, тогда украинцы скажут «да». Сейчас же отставка Зеленского обернется для Украины плохими последствиями», — считает журналист.

Ранее Гордон раскрыл тайный план Владимира Путина по Донбассу.