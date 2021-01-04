Скандал в США: Трамп требовал у секретаря штата Джорджия «найти» голоса для своей победы

Пока еще действующий глава Белого дома продолжает «свою игру»

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Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп призвал госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера «найти» достаточно голосов, чтобы превзойти результат выборов демократа Джо Байдена в этом штате. Доступ к записи субботнего разговора получила газета Washington Post.

В часовой беседе Трамп раскритиковал Раффенспергера, попросил его действовать и предупредил республиканца, что он идет на «большой риск». В ходе разговора Раффенспергер заявил, что Трамп основан на теориях заговора и проповедует ложную информацию. Он заверил, что победа Байдена в Грузии 11 779 голосами была справедливой.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на медиа в США.

Это не убедило президента.

— Народ Джорджии плохой, народ страны плохой (…). Но ничего плохого не произойдет, если вы скажете, что пересчитали (голоса), — сказал он.

— Я просто хочу найти 11780 голосов, что на единицу больше, чем нам нужно. Потому что мы выиграли в этом штате, — сказал Трамп.

Победа Байдена в Джорджии с 16 голосами выборщиков была засвидетельствована властями после пересчета голосов. 14 декабря избиратели из этого штата единогласно поддержали кандидата от демократов.

Победа Байдена в Джорджии, традиционной республиканской оплоте, стала одним из самых больших сюрпризов на ноябрьских президентских выборах. Демократ не побеждал здесь с 1992 года.

Ранее мы сообщали, что палата представителей преодолела вето Трампа в вопросе бюджета США.