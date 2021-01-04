Скандал в США: Трамп требовал у секретаря штата Джорджия «найти» голоса для своей победы

Пока еще действующий глава Белого дома продолжает «свою игру»
Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп призвал госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера «найти» достаточно голосов, чтобы превзойти результат выборов демократа Джо Байдена в этом штате. Доступ к записи субботнего разговора получила газета Washington Post.
В часовой беседе Трамп раскритиковал Раффенспергера, попросил его действовать и предупредил республиканца, что он идет на «большой риск». В ходе разговора Раффенспергер заявил, что Трамп основан на теориях заговора и проповедует ложную информацию. Он заверил, что победа Байдена в Грузии 11 779 голосами была справедливой.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на медиа в США.
Это не убедило президента.
— Народ Джорджии плохой, народ страны плохой (…). Но ничего плохого не произойдет, если вы скажете, что пересчитали (голоса), — сказал он.
— Я просто хочу найти 11780 голосов, что на единицу больше, чем нам нужно. Потому что мы выиграли в этом штате, — сказал Трамп.
Победа Байдена в Джорджии с 16 голосами выборщиков была засвидетельствована властями после пересчета голосов. 14 декабря избиратели из этого штата единогласно поддержали кандидата от демократов.
Победа Байдена в Джорджии, традиционной республиканской оплоте, стала одним из самых больших сюрпризов на ноябрьских президентских выборах. Демократ не побеждал здесь с 1992 года.
Ранее мы сообщали, что палата представителей преодолела вето Трампа в вопросе бюджета США.