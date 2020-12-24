В ОРДО недовольны заявлениями о повышении пенсий: раньше обещали больше

Местным жителям обещали прибавку в 20 процентов, а теперь заявляют о 17 %

Время чтения: 51 Секунд

С января следующего года «власти ДНР» пообещали местным жителям увеличение выплат пенсий. Однако в социальных сетях жители ОРДО раскритиковали такие заявления властей.

В «ДНР» заявили, что с первого января пенсии будут увеличены на 17 процентов, а с первого июля они вырастут еще на 17 процентов. Однако местные жители отмечают, что ранее заявлялось о том, что выплаты будут увеличены на 20 процентов, а не 17.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Что-то не заладилось в Донецкой «республике». В сентябре «министр труда и соцполитики» анонсировала (повышение пенсий в 2021 году в два этапа по 20%, а сегодня «глава ДНР» Денис Пушилин подписал указ о повышении пенсий на 17%. Как же так», — возмущается житель ОРДО.

Другие участники дискуссии отмечают, что нужно будет смотреть на ситуацию в январе, чтобы в итоге увидеть будет ли вообще выплата более высоких пенсий, ведь по факту может оказаться, что прибавки никакой не будет, а это только простые заявления.

Ранее мы сообщали, что из ОРДО выехать фактически нереально, очереди на границе огромные.