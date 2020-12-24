Политика

В России неожиданно раскритиковали «ДНР»: что произошло

Виктор

Спиридон Килинкаров раскритиковал «ДНР» за то, что местные «власти» блокируют работу пропускных пунктов на Донбассе

Время чтения: 48 Секунд

Весьма неожиданно эксперты в Российской Федерации раскритиковали действия «властей ДНР». Это произошло в эфире программы Владимира Соловьева.

Выехавший в РФ бывший депутат «Коммунистической партии» Спиридон Килинкаров раскритиковал «ДНР» за то, что местные «власти» блокируют работу пропускных пунктов на Донбассе. Он отметил, что КПВВ «Станица Луганская» со стороны боевиков «ЛНР» каждый день, а вот КПВВ «ДНР» «Еленовка» только по понедельникам и пятницам.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Dontel.

«То, что касается КПВВ, я не вижу никакой логики. «Станица Луганская» ежедневно работает, а ситуация с коронавирусом, там ничем не хуже и не лучше, чем в «ДНР». Я не понимаю, зачем надо блокировать пункты пропуска в «ДНР»… История с коронавирусом – это надолго», — заявил Килинкаров.

Частый гость программы Соловьева эту ситуацию нужно исправлять, ведь жители ОРДО и так едут в Украину. Однако делают это через территорию Российской Федерации, но это вызывает дополнительные трудности.

Ранее мы сообщали, что из ОРДО выехать даже в сторону РФ нереально, очень большие очереди.

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Виктор

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