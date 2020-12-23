Из ОРДО выехать фактически нереально: очереди огромные

Очереди на всех направлениях в сторону границы с Российской Федерацией.

Время чтения: 53 Секунд

Из ОРДО в сторону Российской Федерации выехать практически нереально. Местные жители сообщают, что сегодня, 23 декабря, там очень большие очереди. При этом автомобили практически не движутся.

Местные жители отмечают, что очереди есть на всех направлениях. В социальных сетях пишут, что тяжелая ситуация наблюдается в Мариновке, где ждут своей очереди как легковые, так и грузовые авто.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Мариновка забита, 30 легковых, фуры в три ряда», — пишут местные жители.

При этом машин со времени увеличилось до более, чем 50. Движение очень слабое, в очередях также стоят и автобусы перевозчиков.

«Мариновка в РФ перед палкой 45 машин, из них 8 бусов-перевозчиков! Очередь стоит!» — пишет местный житель.

В Успенке ситуация даже хуже.

«50 машин на Успенке», — писали утром в социальных сетях.

Позже их стало уже 100.

«В Успенке грузовики хорошо пошли, легковые стоят», — уточняют комментаторы.

В тоже время в Новоазовске с раннего утра были небольшие очереди.

«Новоазовск — РФ машин десять. Ноль стоит и потихоньку заполняется. Грузовые-очень много. От поста», — пишет участник дискуссии.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО планируют увеличить пенсии.