Общество

Нет, спасибо, но у меня другие планы в жизни — жители ОРДО не хотят воевать за «ДНР»

Виктор

Жителям ОРДО приказали появиться в местных «военкоматах»

Время чтения: 50 Секунд

Жители ОРДО отреагировали на очередной «указ» «властей ДНР». Несколько дней назад там выпустили «указ» согласно которому, люди, которые пребывают в запасе должны до ноября 2021 года, явиться в «военкоматы» «ДНР». Тех, кто явится будут искать сотрудники «МВД», чтобы доставить в пункты сбора.

Такие заявления «властей» «республики» не понравились местным жителям. Они не намерены пополнять ряды НВФ и готовы даже покидать «ДНР» из-за этой ситуации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

«Нет, спасибо, но у меня другие планы в жизни… Такими действиями они меня просто заставят покинуть «ДНР», — пишет местный житель.

«Ни к чему хорошему это не приведет, будут жертвы. Сейчас народ и так выживает, не все живут так, как Пушилин», — пишет участник дискуссии.

Некоторые отмечают, что просто выедут в России и там их уже никто не найдет. Другие заявляют, что кроме ограничений «ДНР» для них ничего не сделал, поэтому не хотят за нее воевать.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО не довольны заявлениями о повышении пенсий в «ДНР».

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Виктор

В Украине более миллиона случаев заражения ковидом: обновленная статистика

В общей сложности коронавирусной инфекцией в Украине уже заразилось 1 001 132 человека

Наталия

Жилье для переселенцев из ОРДО: власти упростили процедуру

Расширен перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье

Наталия

Восстановление Донбасса: в Кабмине назвали сумму

Цифры астрономические и решить эти задачи за счет средств бюджета, денег кредиторов и доноров невозможно

Наталия

«Слив Донбасса»: в Сети раскрыли план Кремля

Местный министр внутренних дел ДНР Алексей Дикий совершенно не подчиняется приказам «главы ДНР» Денису Пушилину

Наталия

Дело Майдана: в суде дали добро на заочное расследование против главы СБУ

Во время Революции Достоинства главой СБУ был Александр Якименко

Наталия

Протест ФОПов: предприниматели готовятся встречать праздники на Майдане

По словам активистов, они будут стоять на главной площади столицы, пока их требования не выполнят

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap