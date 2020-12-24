Нет, спасибо, но у меня другие планы в жизни — жители ОРДО не хотят воевать за «ДНР»

Жителям ОРДО приказали появиться в местных «военкоматах»

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Жители ОРДО отреагировали на очередной «указ» «властей ДНР». Несколько дней назад там выпустили «указ» согласно которому, люди, которые пребывают в запасе должны до ноября 2021 года, явиться в «военкоматы» «ДНР». Тех, кто явится будут искать сотрудники «МВД», чтобы доставить в пункты сбора.

Такие заявления «властей» «республики» не понравились местным жителям. Они не намерены пополнять ряды НВФ и готовы даже покидать «ДНР» из-за этой ситуации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

«Нет, спасибо, но у меня другие планы в жизни… Такими действиями они меня просто заставят покинуть «ДНР», — пишет местный житель.

«Ни к чему хорошему это не приведет, будут жертвы. Сейчас народ и так выживает, не все живут так, как Пушилин», — пишет участник дискуссии.

Некоторые отмечают, что просто выедут в России и там их уже никто не найдет. Другие заявляют, что кроме ограничений «ДНР» для них ничего не сделал, поэтому не хотят за нее воевать.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО не довольны заявлениями о повышении пенсий в «ДНР».