Украинская сборная завоевала еще три медали на Паралимпиаде-2018 - ФОТО

Об этом сообщат пресс-служба Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

По информации ведомства, Игорь Рептюх завоевал "золото" на дистанции 20 км. Так, для него это уже вторая награда в Пхенчхане - ранее он стал третьим в биатлонных гонках на 7,5 км.

В свою очередь Оксана Шишкова - серебряный призер в этой же дисциплине (15 км), "бронза" - у Людмилы Ляшенко. Еще один украинский спортсмен Сергей Романюк финишировал седьмым.

В целом украинцы уже выиграли три золотые, две серебряные и четыреа бронзовые медали.

После третьего дня соревнований Украина занимает третье место в медальном зачете.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первый день соревнований в Пхенчхане принес украинской сборной одни победы.