Моуринью намерен подписать новый контракт с "Манчестер Юнайтед"

Примечательно, то новый контракт будет рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления еще на 12 месяцев. Однако, тренеру еще предстоит официально подписать новый контракт, но это считается формальностью, поскольку сороны уже достигли соглашения.

Известно, что Моуринью возглавил МЮ в 2016 году, его нынешний контракт с клубом истекает летом 2019 года. Под руководством португальца "красные дьяволы" выиграли три трофея - Кубок английской Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в ежегодной международной награде “Dubai Globe Soccer” бывший футболист, а ныне тренер испанского "Реала" опять стал обладателем престижной награды "Лучший тренер года".