Карпаты засыпало снегом - ФОТО

Отмечается, что прогнозы синоптиков осуществились - Карпаты засыпало снегом.

Сильно замело самый высокогорный горнолыжный курорт Украинских Карпат - Драгобрат. Там снега выпало немало и по состоянию на 8:50 он продолжает падать.

На другом горнолыжном курорте, расположенном по ту сторону Карпат, - Буковеле, снег также выпал. Но гораздо меньше, но тут снежный слой не такой большой.

На данный момент сообщается, что снег продолжает падать.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", по всей Украине ожидаются дожди в западных областях, местами с мокрым снегом. В Карпатах и Прикарпатье местами сильные осадки, метель, на высокогорье сильный снег. Ветер юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 метров на секунду, порывы могут достигать 15-20 метров на секунду, а в западных областях местами 25-30 метров на секунду.