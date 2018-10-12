Рыбалка нанял фиктивное агентство, чтобы очернить репутацию сети украинских супермаркетов

Представители агентства обзванивают украинских потребителей и предлагают им принять участие в опросе.

Целью исследования звонящие называют изучение рынках ритейла и отношения к нему потребителей,

Однако, суть задаваемых вопросов в итоге сводится к оценке деятельности супермаркета АТБ. Помимо этого, интервьюер в разных вопросах проговаривает информацию, дискредитирующую собственников торговой сети, предлагая респонденту согласиться с такими утверждениями.

Опрос, как правило, длится около часа, минимум 40 минут из которого - всецело посвящены негативным оценкам поведению охранников супермаркета АТБ, кассиров, возможному наличию просроченной продукции и не только..

Согласно информации, указанной на сайте компании, руководителем Reputation Capital Group является Олег Кершис. Он же является и соучредителем агентства.

Согласно данным Реестра юридических лиц, https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=10989822&tb=file основной вид деятельности компании - исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

Вместе с этим, экспресс-анализ контрагента Reputation Capital Group порталом YouControl говорит о наличии у компании "обобщенных" видов деятельности, которые могут содержать риски того, что "ее деятельность не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности".https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=10989822&tb=file

Особенно стоит отметить настойчивость звонящих от имени Reputation Capital Group исследователей. Кроме того, для проведения своих "интервью" с целью очернить сеть АТБ они выбирают не простых украинцев, а представителей СМИ, активных общественных организаций, помощников депутатов, известных бизнесменов и тд.

Уточним, что представители Reputation Capital Group конечно же не называют своего заказчика – Сергея Рыбалку, однако на факт их тесной связи указывает следующее интересное обстоятельство. С недавних пор радикал Рыбалка приобрел себе средство массовой информации "Народна правда". Страницы этого портала щедро пиарят каждое высказывание радикалаhttps://ru.narodna-pravda.ua/ , даже если оно лишено сути и всякого смысла. Но важно даже не это: на страницах "Народной правды" регулярно появляются опросы с исключительно негативными вариантами ответов о сети супермаркетов АТБ. По странному стечению обстоятельств вопросы от "Народной правды" абсолютно идентичны тем, которые задают украинцам и представители Reputation Capital Group.

Напомним, что Сергей Рыбалка пытался отобрать часть бизнеса "АТБ" у своего экс-тестя Геннадия Буткевича и даже вносил в раду законопроект о национализации сети супермаркетов.