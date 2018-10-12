Рыбалка нанял фиктивное агентство, чтобы очернить репутацию сети украинских супермаркетов

Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка пытается очернить репутацию сети украинских супермаркетов АТБ путем проведения так называемых опросов среди украинских потребителей. Для этого нардеп нанял исследовательское агентство "Reputation Capital Group". https://reputationcapital.blog/
Представители агентства обзванивают украинских потребителей и предлагают им принять участие в опросе.
Целью исследования звонящие называют изучение рынках ритейла и отношения к нему потребителей,
Однако, суть задаваемых вопросов в итоге сводится к оценке деятельности супермаркета АТБ. Помимо этого, интервьюер в разных вопросах проговаривает информацию, дискредитирующую собственников торговой сети, предлагая респонденту согласиться с такими утверждениями.
Опрос, как правило, длится около часа, минимум 40 минут из которого - всецело посвящены негативным оценкам поведению охранников супермаркета АТБ, кассиров, возможному наличию просроченной продукции и не только..
Согласно информации, указанной на сайте компании, руководителем Reputation Capital Group является Олег Кершис. Он же является и соучредителем агентства.
Согласно данным Реестра юридических лиц, https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=10989822&tb=file основной вид деятельности компании - исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.
Вместе с этим, экспресс-анализ контрагента Reputation Capital Group порталом YouControl говорит о наличии у компании "обобщенных" видов деятельности, которые могут содержать риски того, что "ее деятельность не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности".https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=10989822&tb=file
Особенно стоит отметить настойчивость звонящих от имени Reputation Capital Group исследователей. Кроме того, для проведения своих "интервью" с целью очернить сеть АТБ они выбирают не простых украинцев, а представителей СМИ, активных общественных организаций, помощников депутатов, известных бизнесменов и тд.
Уточним, что представители Reputation Capital Group конечно же не называют своего заказчика – Сергея Рыбалку, однако на факт их тесной связи указывает следующее интересное обстоятельство. С недавних пор радикал Рыбалка приобрел себе средство массовой информации "Народна правда". Страницы этого портала щедро пиарят каждое высказывание радикалаhttps://ru.narodna-pravda.ua/ , даже если оно лишено сути и всякого смысла. Но важно даже не это: на страницах "Народной правды" регулярно появляются опросы с исключительно негативными вариантами ответов о сети супермаркетов АТБ. По странному стечению обстоятельств вопросы от "Народной правды" абсолютно идентичны тем, которые задают украинцам и представители Reputation Capital Group.
Напомним, что Сергей Рыбалка пытался отобрать часть бизнеса "АТБ" у своего экс-тестя Геннадия Буткевича и даже вносил в раду законопроект о национализации сети супермаркетов.