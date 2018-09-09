13:32 09.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Президент Украины поздравил украинских танкистов с их праздником

Глава украинского государства Петр Порошенко поздравил украинских танкистов с профессиональным праздником, который отмечается во второе воскресенье сентября. Как написал гарант на своей странице в Twitter, танковые войска как мощный бронированный кулак показали свою способность гарантированно выполнять сложные задачи в различных видах боя.

Президент Украины поздравил украинских танкистов с их праздником

Кроме того, президента поражает высокое мастерство, стойкость, отвага и решительность украинских воинов-танкистов в противостоянии с агрессором. Именно такими качествами они ежедневно показывают противостояние врагу.

Также танкистов поздравили секретарь СНБО Александр Турчинов и командующий Объединенными силами на Донбассе Сергей Наев.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает об обнаружении 23 июля в 31 км к юго-западу от Луганска 30 танков боевиков неустановленного типа.


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