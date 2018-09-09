Президент Украины поздравил украинских танкистов с их праздником

Кроме того, президента поражает высокое мастерство, стойкость, отвага и решительность украинских воинов-танкистов в противостоянии с агрессором. Именно такими качествами они ежедневно показывают противостояние врагу.

Также танкистов поздравили секретарь СНБО Александр Турчинов и командующий Объединенными силами на Донбассе Сергей Наев.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает об обнаружении 23 июля в 31 км к юго-западу от Луганска 30 танков боевиков неустановленного типа.