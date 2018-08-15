В Италии произошло землетрясение

Его магнитуда составила 4,9 по шкале Рихтера. Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр землетрясения находился в провинции Кампобассо на Адриатическом побережье. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Главное метеорологическое управление Японии предупреждает о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу. Вулкан расположен на юго-западе страны. Как сказано в сообщении Управления, опубликованном в среду утром, 15 августа, уровень опасности в этом районе был повышен до четвертого, означающего подготовку к эвакуации.