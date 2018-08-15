13:32 15.08.2018 | Общество | Новости
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В Италии произошло землетрясение

В центральной части Италии в ночь на среду, 15 августа, произошло землетрясение

В Италии произошло землетрясение

Его магнитуда составила 4,9 по шкале Рихтера. Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр землетрясения находился в провинции Кампобассо на Адриатическом побережье. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Главное метеорологическое управление Японии предупреждает о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу. Вулкан расположен на юго-западе страны. Как сказано в сообщении Управления, опубликованном в среду утром, 15 августа, уровень опасности в этом районе был повышен до четвертого, означающего подготовку к эвакуации.


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