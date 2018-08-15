NASA потеряло марсоход

Об этом сообщается на сайте NASA.

Локальная буря разрослась до явления планетарного масштаба и накрыла исследовательский робот. С тех пор представители агентства безуспешно пытаются его обнаружить.

По информации издания, вездеход был застигнут бурей, когда находился в Долине Настойчивости.

NASA проводит розыскную операцию и перевело марсоход в энергосберегающий режим.

По подсчетам агентства. пылевая буря будет продолжаться еще месяц, а потом ученые надеются, что марсоход сам выйдет на связь.

Как сообщал "УРА-Информ", на территории Египта археологи обнаружили еще одну статую большого Сфинкса, сообщает Independent. Во время дорожных работ между Луксорским и Карнакским храмами нашли статую мифического существа. Данную находку датируют 2500 годом до н.э.