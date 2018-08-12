09:52 12.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве днем ожидаются грозы

Сегодня днем 2018 года в северных и западных регионах Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории страны без осадков, температура воздуха будет достигать +31.

В Киеве днем ожидаются грозы

Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, на западе Украины сегодня ожидаются дожди с грозами, температура от +23 до +30 градусов, ночью до +18.

Север Украины также не обойдут грозовые дожди, температура от +26 до +28 градусов днем и до +14 ночью, в центральных областях от +27 до +29, днем до +16 ночью. В восточных областях дневная температура от +28 до +30, ночью - до +15 градусов. На юге днем от +28 до +31, ночью - до +18, в Крыму также без осадков, температура поднимется до +29, днем до +15 ночью.

Кстати, сегодня днем ожидаются дожди с грозами, температура днем от +27 до +29 градусов тепла, ночью от +15 до +17.


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