17:30 01.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Для запорожских "евробляхеров" хотят ввести регистрацию

В Запорожье полиция предложила ввести временную регистрацию для автомобилей на "евробляхах".

Для запорожских

Таким образом хотят бороться с ДТП.

За первые шесть месяцев 2018 года в Запорожской области произошло почти сто ДТП с участием машин с иностранной регистрацией. В них, к сожалению, не обошлось без человеческих жертв.

Исходя из этой печальной статистики, запорожская полиция и предложила ввести временную регистрацию для автомобилей на "евробляхах". Эту идею сейчас обсуждают в Запорожской области.

Как сообщал "УРА-Информ", народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей. Проект закона вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто. Акцизный налог для ввозимых в Украину авто будет изменен. Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для авто с бензиновым двигателем - 50 евро, для авто на дизеле - 75 евро.


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