Эксклюзив: НБУ обнародовал популярные схемы мошенничества

Такая информация предается огласке, как правило, для предупреждения нарушений и демонстрации успехов перед международными партнерами, — считает финансовий аналитик Игорь Львов. В эфире "Первого Делового" он рассказал, что сейчас большой акцент делается на сомнительные операции по выводу денег зарубеж.

"Последние три года были выставлены жесткие критерии банкам от Регулятора, которые не все прошли. К таким учреждениям были выставлены вопросы по увеличению капитала, по прибыльности и прочие нормативы, которые вынудили их уйти с рынка. Но совершенно иное дело, когда банки сами ушли с рынка, при этом — увели немалые деньги клиентов зарубеж. По таким делам открыты уголовные дела. Вкладчики до сих пор не могут получить денег по Фонду гарантирования вкладов. А это — почти половина банковской системы в целом", — сказал И. Львов.

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