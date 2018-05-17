14:36 17.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100194286:labazovych

Эксклюзив: НБУ обнародовал популярные схемы мошенничества

В апреле Нацбанк обнародовал популярные схемы мошенничества, в которых принимают участие украинские банки. Были представлены данные, в том числе, по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов финучреждений. 

Эксклюзив: НБУ обнародовал популярные схемы мошенничества

Такая информация предается огласке, как правило, для предупреждения нарушений и демонстрации успехов перед международными партнерами, — считает финансовий аналитик Игорь Львов.  В эфире "Первого Делового" он рассказал, что сейчас большой акцент делается на сомнительные операции по выводу денег зарубеж. 

"Последние три года были выставлены жесткие критерии банкам от Регулятора, которые не все прошли. К таким учреждениям были выставлены вопросы по увеличению капитала, по прибыльности и прочие нормативы, которые вынудили их уйти с рынка. Но совершенно иное дело, когда банки сами ушли с рынка, при этом — увели немалые деньги клиентов зарубеж. По таким делам открыты уголовные дела. Вкладчики до сих пор не могут получить денег по Фонду гарантирования вкладов. А это — почти половина банковской системы в целом", — сказал И. Львов. 

О возобновление кредитования малого и среднего бизнеса, а так же о процессе либерализации валютного рынка смотрите эксклюзивно в програме "Бизнес" на  ТК "Первый Деловой".


Поделиться
Читайте также:
 
Киевский финал Лиги чемпионов покажут более чем в 200 странах Аэропорт "Киев" планирует увеличить пассажиропоток в 2018 году "Ураган перекрестного огня": тайные первопричины расследования связей Трампа с Россией В комитете ВР определили сроки рассмотрения дела Дунаева
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив