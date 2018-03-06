В Ровно студенты создали снеговые скульптуры - ВИДЕО
Студенты аграрного колледжа Ровенской области за несколько дней слепили изо льда и снега целый сказочный городок в селе Мирогоща Дубенского района.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Отметим, что около шестьдесят снежных красочных скульптур теперь встречают весну вместе со студентами. Раньше это был ежегодный конкурс в колледже, который устраивали уже около 25-ти раз, однако о нем забыли на последние четыре года. Поэтому, дипломники сами решили напомнить о занимательной традиции, организовав целые грузовики снега из лесу.
У входа в колледж учащихся теперь встречают огромные коричневые совы, весом в несколько тонн. По словам одного из создателей скульптур, снежный городок создавался с помощью грузовиков и снега.
"Сначала трамбовали ее, чтобы она не разлетелась во время вырезания. А когда скульптура готова, ее можно разукрашивать", - отметил он.
Победителя определяли сами учащиеся путем голосование. Критериями для хорошей оценки служило не только мастерство автора, но и сходство со сказочным персонажем. Над розовым осьминогом из пяти грузовиков снега не зря кропотали три дня – его вызнали самой лучшей скульптурой.
К слову, в настоящее время руководство обещает не терять традицию в дальнейшем.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", скульптуры ставшие визитной карточкой Киева, все чаще страдают от разрушений вандалами.