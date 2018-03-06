В Ровно студенты создали снеговые скульптуры - ВИДЕО

Об этом сообщают украинские СМИ.

Отметим, что около шестьдесят снежных красочных скульптур теперь встречают весну вместе со студентами. Раньше это был ежегодный конкурс в колледже, который устраивали уже около 25-ти раз, однако о нем забыли на последние четыре года. Поэтому, дипломники сами решили напомнить о занимательной традиции, организовав целые грузовики снега из лесу.

У входа в колледж учащихся теперь встречают огромные коричневые совы, весом в несколько тонн. По словам одного из создателей скульптур, снежный городок создавался с помощью грузовиков и снега.

"Сначала трамбовали ее, чтобы она не разлетелась во время вырезания. А когда скульптура готова, ее можно разукрашивать", - отметил он.

Как сообщают другие студенты, красками слишком долго окрашивать такой объем снега, поэтому чаще пользовались пульверизаторами.

Победителя определяли сами учащиеся путем голосование. Критериями для хорошей оценки служило не только мастерство автора, но и сходство со сказочным персонажем. Над розовым осьминогом из пяти грузовиков снега не зря кропотали три дня – его вызнали самой лучшей скульптурой.

К слову, в настоящее время руководство обещает не терять традицию в дальнейшем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", скульптуры ставшие визитной карточкой Киева, все чаще страдают от разрушений вандалами.