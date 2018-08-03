Почти восьми сотням иностранцев запретили въезд в Украину из-за посещений Крыма и Донбасса

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Теперь эти иностранные граждане не смогут побывать в Украине в течении трех последующих лет. Также пограничники напомнили, что в зависимости от обстоятельств, пересечение закрытых пунктов пропуска может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

Как сообщал "УРА-Информ", делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в оккупированный Крым. В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены. Украинская сторона заявила, что из-за этого визита политикам грозит запрет на въезд в Украину.