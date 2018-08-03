Почти восьми сотням иностранцев запретили въезд в Украину из-за посещений Крыма и Донбасса

С начала 2018 года 740 иностранцам запретили въезд в Украину. А все за незаконное посещение Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Теперь эти иностранные граждане не смогут побывать в Украине в течении трех последующих лет. Также пограничники напомнили, что в зависимости от обстоятельств, пересечение закрытых пунктов пропуска может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Как сообщал "УРА-Информ", делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в оккупированный Крым. В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены. Украинская сторона заявила, что из-за этого визита политикам грозит запрет на въезд в Украину.